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AH股新聞

18/10/2022 09:25

【內房困局】外媒：政策未穩投資者情緒，中國垃圾級美元債創新低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國房地產市場銷售未有明顯改善，而旭輝控股
（００８８４）等開發商的債務壓力亦在加劇，拖累中資垃圾級美元債創下歷史新低。據《彭博
》報道，以地產債為主的彭博中資高收益美元債券指數價格周一（１７日）跌０﹒６％，連跌五
天之後達到５５﹒７美分，跌穿８月份的紀錄低點５６美分。
　　此前中國密集出台的穩樓市政策未明顯刺激銷售復甦，國慶假期期間，２０重點城市新建商
品住宅成交面積較去年假期下降３８％。假期歸來不久，剛剛通過國家支持取得融資的旭輝控股
又爆出未能兌付港元可轉債利息款，構成違約，為投資者再次敲響民營房企的警鐘。
　　匯豐銀行分析師Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｋｗｏｋ等人在報告中寫道，中國住房市場將經歷「Ｌ
形」復甦，這僅有利於最優質的國有企業、以及數量有限的能夠堅持下去的私營企業，市場已經
逐漸失去耐心，不願相信私營地產開發商可能會幸存的前景。
　　中共二十大報告強調，發展是共產黨執政興國的「第一要務」，要求加快科技自立自強，並
暗示不急於推進清潔能源轉型，但對疫情清零和「房住不炒」的政策並無轉向。（ｊｔ）

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