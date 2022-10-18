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AH股新聞

18/10/2022 11:24

《中國要聞》Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ停止中國造車，全線實施輕資產

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隨著地緣政治緊張局勢升級，以及西方製造商在市場佔有率上
輸給本土企業，總部設於荷蘭的汽車大廠Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ集團正考慮為標致、雪鐵龍等旗
下品牌在中國實施「輕資產」戰略，這意味著該集團可能會徹底停止在中國生產汽車。
　　Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ旗下的歐寶品牌上個月表示，暫停計劃中的中國擴張。
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ今年７月宣布，由於Ｊｅｅｐ與廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）成立１２年的合資企業增長乏力，該集團將採用輕資產方式在中國發展
Ｊｅｅｐ品牌，並關閉其在中國的唯一一家Ｊｅｅｐ工廠，此後Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ將專注於
在中國分銷Ｊｅｅｐ品牌的進口汽車。
　　Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ考慮退出之際，愈來愈多的老牌外國汽車品牌難以維持在中國市場的
地位，引發了對他們在華長期前景的質疑。隨著比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、
吉利（００１７５）等本土汽車公司推出一系列電動車型，Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ、福斯汽車、
通用汽車之類的公司正變得愈來愈有壓力。
　　其他汽車製造商則在加倍押注中國。德國寶馬將把電動款Ｍｉｎｉ掀背車的生產從英國轉移
到江蘇，並通過與長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）的合作關係在中國生產小型
ＳＵＶ。（ｊｔ）

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