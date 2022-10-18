《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市規劃和自然資源局日前發布通告，對多宗優質項目用地

進行「商改住」規劃調整，涉及福田、寶安、龍崗、光明、龍華的熱點片區，以進一步優化供地

空間布局，促進城市功能中心職住平衡與產城融合，多渠道保障住房供給，完善片區公共服務配

套設施。

此外，深圳市規劃和自然資源局近日還發布了最新的《深圳市存量住宅用地信息》（截至

２０２２年９月３０日）。數據顯示。深圳市存量住宅用地項目總數６１２個，存量用地總面積

１１５９﹒９８公頃，其中未動工土地面積３３４﹒１１公頃，已動工土地面積８２５﹒８７公

頃，其中未銷售土地面積３２９﹒５１公頃。其中，福田區存量宅地項目共有３２個、羅湖區

２８個、南山區５４個、鹽田區２９個、寶安區８９個、龍崗區１２７個、龍華區８７個、坪山

區５１個、光明區８９個、大鵬新區２６個。

深圳樓市持續冰凍，商業租賃和私人住宅銷售均陷入低谷。２０２２年第三批居住用地於９

月底完成集中出讓，成交總金額為１０６﹒３８億元人民幣，有地塊因無人競拍而流拍。廣東省

城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，深圳土地的公共屬性越來越強，這是從高位回

歸理性，也是房地產回歸公共服務融資，與區域開發、軌道開發協同發展的表現。土地市場降溫

並通過限定房價引導預期，為後續房價穩定奠定基礎。（ｗｌ）

