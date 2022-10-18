《經濟通通訊社１８日專訊》據外電周一（１７日）報導，中國已要求國有天然氣進口商停

止向歐洲和亞洲的買家轉售液化天然氣（ＬＮＧ），以確保本國冬季的供應。報道引述知情人士

表示，發改委要求中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國石化（００３８６）

（滬：６０００２８）和中海油（００８８３）（滬：６００９３８）保留供給供國內冬季使用

。不過，政府針對的是純粹為了利潤而進行的轉售活動。在烏克蘭衝突期間，來自俄羅斯的管道

天然氣供應被削減，歐洲尋求被轉賣的船貨以彌補供應缺口，這其中就包括中國天然氣進口商將

購自北美的ＬＮＧ轉售至歐洲，並從中獲得巨額利潤。

上述消息人士還稱，在１０月中旬至３月中旬的冬季供暖季，中國政府通常會給每個國有企

業分派一定數量的ＬＮＧ船貨採購任務，以防管道天然氣供應意外不足而造成的供應缺口。

隨著需求增長已下滑至２００２年來的最慢水平，中國的ＬＮＧ進口商正尋求在今年冬季遠

離現貨市場，這將緩解歐洲面臨的競爭壓力，儘管國有石油巨頭仍可能買入現貨以填補供應缺口

。發改委官員昨日表示，中國將大幅提高國內能源供應能力和關鍵商品的儲備能力，重申確保供

應和穩定原材料價格的政策。（ｗｌ）

