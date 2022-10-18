《經濟通通訊社１８日專訊》在二十大召開期間，國家統計局昨天（１７日）下午更新數據

發布日程表，原定今早公布的一系列重要經濟數據均被延期，包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加

值、能源生產情況、固定資產投資、房地產投資和銷售、社會零售總額以及７０個大中城市房價

數據。當局突宣布數據延期發布，市場猜測或與數據差預期有關，而原預期中國海關在上周五

（１４日）發布的９月貿易數據目前亦仍未公布。

重大政治會議召開，資本市場急維穩，金融機構掀自購基金熱潮，挽救自今年來已跌超過兩

成的Ａ股，據內媒統計，從昨日至今日早間，已有１１家基金公司及３家券商資管公告自購旗下

權益類公募基金，多數機構自購金額在１億元（人民幣．下同）左右，自購金額累計已達

１２﹒５億元。

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３２％，報３０９４﹒９３點，深綜

指高開０﹒４５％，創業板指高開０﹒４７％，汽車股造好，燃氣、醫療股走低。

內媒報道，東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）計劃在本月底恢復多條國際航線

，自本月底冬春航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線增至４２條１０８班，這或意味著

在二十大後中國可能放寬現行防疫及入境限制。

人民銀行今日繼續進行２０億元７天期逆回購，今日零回購零回籠。《上海證券報》引述交

易員指，鑒於人行昨日等量續做５０００億元ＭＬＦ，且１０月流動性缺口並不大，１０月降準

概率低。考慮到１１月１５日有１萬億元ＭＬＦ到期，屆時降準置換ＭＬＦ的概率非常大，目前

市場對此已經形成了一定預期。（ｅｙ）

