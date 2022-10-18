《經濟通通訊社１８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒２７％，報２９５﹒２４點。深證Ｂ股
指數收升０﹒２９％，報１１３５﹒７５點。
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18/10/2022 15:06
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒２７％，深證Ｂ收升０﹒２９％
《經濟通通訊社１８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒２７％，報２９５﹒２４點。深證Ｂ股
指數收升０﹒２９％，報１１３５﹒７５點。
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