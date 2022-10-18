《經濟通通訊社１８日專訊》重大政治會議召開，資本市場急維穩，金融機構掀自購基金熱

潮，挽救自今年來已跌超過兩成的Ａ股，據內媒統計，昨日（１７日）起已有１１家基金公司及

３家券商資管公告自購旗下權益類公募基金，自購金額累計已達１２﹒５億元（人民幣．下同）

。滬深股市半日維持窄幅上落，金融、地產股領跌，惟醫藥股跌轉升，滬綜指午收升０﹒１６％

，報３０８９﹒７４點，深成指升０﹒５８％，創業板指升０﹒９５％。

國家統計局昨天下午更新數據發布日程表，原定今早公布的一系列重要經濟數據均被延期，

包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加值、能源生產情況、固定資產投資、房地產投資和銷售、社會

零售總額以及７０個大中城市房價數據。當局突宣布數據延期發布，除了和二十大召開、數據差

等原因外，亦有分析指是當局為了弱化經濟數據的重要性。

兩市半日成交４８７６億元，較上日（１７日）同時段成交減少６﹒６％，資金繼續循陸股

通流出近１６億元。



＊國壽Ａ大跌，醫藥股盤中掀漲停潮＊



保險股今早領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒８％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒８％，中國人保

（滬：６０１３１９）發盈喜後半日跌０﹒６％。

中國房地產市場銷售未有明顯改善，開發商債務壓力持續加劇，拖累以地產債為主的彭博中

資高收益美元債券指數價格周一跌０﹒６％，連跌五天，創下歷史新低。金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）挫２﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒４％。

公募基金集體自購，基金寵兒醫藥板塊今早先跌後升，維康藥業（深：３００８７８）飆

１６﹒３％，上海誼眾（滬：６８８０９１）升１２﹒５％，華森製藥（深：００２９０７）、

立方製藥（深：００３０２０）、昂利康（深：００２９４０）、盤龍藥業

（深：００２８６４）、精華製藥（深：００２３４９）等集體漲停。



＊部分民航股升，比亞迪盈喜拉漲＊



內媒報道，東方航空（滬：６００１１５）計劃在本月底冬春航季正式開啟後，每周客運國

際航線增至４２條１０８班，這或意味著在二十大後中國當局可能放寬現行防疫及入境限制。部

分民航股拉漲，海航控股（滬：６００２２１）升３﹒３％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升

２﹒８％，中國東航升２％；航運股方面，中遠海特（滬：６００４２８）升５﹒５％，盛航股

份（深：００１２０５）升４﹒５％，招商南油（滬：６０１９７５）揚１﹒４％。

比亞迪（深：００２５９４）發盈喜，預期截至９月３０日止第三季度純利介乎５５億至

５９億元，同比升３﹒３４至３﹒６５倍；預期前三季度純利介乎９１億至９５億元，同比升

２﹒７２至２﹒８９倍，每股盈利３﹒１３至３﹒２７元。比亞迪今早高開７％，盤中股價回落

，半日價升５﹒６％，報２７５﹒３３元。（ｅｙ）

