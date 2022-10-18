《經濟通通訊社１８日專訊》重大政治會議召開，資本市場要負起維穩責任，金融機構集體

發起自購基金，挽救自今年來已跌超過兩成的Ａ股，目前已有１１家基金公司及３家券商資管自

購金額累計達１２﹒５億元（人民幣．下同）。不過滬深股市頹勢不改，全日維持窄幅上落，保

險、地產、半導體股領跌，惟醫藥股撐市，滬綜指全日僅跌０﹒１３％收市，報３０８０﹒９６

點，深成指升０﹒２３％，創業板指升０﹒４９％。

國家統計局昨天（１７日）下午更新數據發布日程表，原定今早公布的一系列重要經濟數據

均被延期，包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加值、能源生產情況、固定資產投資、房地產投資和

銷售、社會零售總額以及７０個大中城市房價數據。當局突宣布數據延期發布，除了和二十大召

開、數據表現差等原因外，亦有分析指是當局為了弱化經濟數據的重要性，但對更多的不確定性

及政策風險將對外資帶來考驗。

資金循陸股通淨流出超過３７億元，是二十大召開以來連續第二日錄淨流出；兩市全日成交

７９３８億元，按日減少１﹒７％。



＊半導體股復挫，醫藥股漲停潮＊



據外電引述研究機構指，晶片交付周期在９月份縮短了四天，創下多年來最大降幅，表明晶

片業供應緊張的局面在緩解。晶片價格有下行壓力，加上美國加強技術限制影響，半導體板塊下

跌，燦瑞科技（滬：６８８０６１）瀉１６﹒７％，長光華芯（滬：６８８０４８）跌６％，臻

鐳科技（滬：６８８２７０）跌４﹒９％，炬光科技（滬：６８８１６７）、思特威

（滬：６８８２１３）挫４﹒６％，晶晨股份（滬：６８８０９９）跌３﹒５％，中穎電子

（深：３００３２７）跌３﹒１％。

公募基金集體自購，基金寵兒醫藥板塊拉漲，維康藥業（深：３００８７８）飆兩成漲停，

諾誠健華（滬：６８８４２８）漲１６﹒５％，神州細胞（滬：６８８５２０）升１２﹒２％，

華森製藥（深：００２９０７）、盤龍藥業（深：００２８６４）、雙成藥業

（深：００２６９３）、京新藥業（深：００２０２０）、精華製藥（深：００２３４９）集體

漲一成漲停。



＊國壽Ａ挫近半成，東航加班次股價走高＊



保險股領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）挫４﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）發盈

喜後全日跌０﹒６％。

內地多家民航宣布將於本月底起加密多條國際航線的航班，其中東方航空

（滬：６００１１５）自１０月３０日起計劃每周客運國際航線將增至４２條１０８班，南方航

空（滬：６０００２９）將由原來的每周７１班增加至每周８６班。海航控股

（滬：６００２２１）全日漲４％，中國東航升２﹒６％，惟南方航空跌０﹒８％，中國國航

（滬：６０１１１１）跌０﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３８﹒２７ －０﹒２１

上證綜合指數 ３０８０﹒９６ －０﹒１３ ３２６０﹒０３

深證綜合指數 ２００５﹒０８ ＋０﹒３６ ４６６３﹒６２

上證Ｂ股指數 ２９５﹒２４ ＋０﹒２７ １﹒６１

深證Ｂ股指數 １１３５﹒７５ ＋０﹒２９ ０﹒５１

上證１８０指數 ８０８９﹒７５ －０﹒４２

上證３８０指數 ５７５２﹒８９ ＋０﹒１８

深證成份指數 １１１８７﹒７０ ＋０﹒２３

中小創新指數 ２３０９﹒３９ ＋０﹒７５

深圳創業板指數 ２４４６﹒９３ ＋０﹒４９

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