《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１３％，報８１１３﹒１３點，上

證３８０指數半日升０﹒４６％，報５７６９﹒５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒０１億元，賣盤超買盤，

淨流出６﹒０１億元。

中共二十大報告提出，要自力更生發展高科技，贏得「關鍵核心技術」的爭奪戰。而在一周

前，美國新禁令限制本國公民為中國的芯片企業工作。中微公司（滬：６８８０１２）、芯源微

（滬：６８８０３７）高層「地震」，美籍技術人員撤走，中微公司跌０﹒３％，芯源微挫

２﹒４％。內地半導體板塊逆市向下，晶晨股份（滬：６８８０９９）急跌３﹒７％，炬光科技

（滬：６８８１６７）挫２﹒８％。

隨著換季臨近，近日多家航空公司發布新航季航班計劃，宣布恢復並加密多條國際航線。民

航股向好，吉祥航空（滬：６０３８８５）升２﹒８％，東航（滬：６００１１５）升逾２％，

海航控股（滬：６００２２１）升３﹒３％，春秋航空（滬：６０１０２１）升１﹒４％，惟國

航（滬：６０１１１１）、南航（滬：６０００２９）倒跌０﹒６％。

隨著對中國的供應增加，俄羅斯天然氣巨頭－－俄羅斯天然氣工業股份公司對主要海外市場

的天然氣日均出口量本月以來小幅增加，而對歐洲的供應依然受限。燃氣股今早小幅上漲，成都

燃氣（滬：６０３０５３）揚１﹒５％，國新能源（滬：６００６１７）升１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

