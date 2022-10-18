《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４２％，報８０８９﹒７５點，
上證３８０指數收升０﹒１８％，報５７５２﹒８９點。
中國人壽（滬：６０１６２８）公布，於今年１月１日至９月３０日期間累計原保險保費收
入按年升０﹒１％至約為５５４１億元人民幣（未經審計）。國壽全日挫４﹒５％，報３０﹒３
元人民幣。其他保險股跟跌，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒４％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌１﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌０﹒６％。
中共二十大報告提出，要自力更生發展高科技，贏得「關鍵核心技術」的爭奪戰。而在一周
前，美國新禁令限制本國公民為中國的芯片企業工作。中微公司（滬：６８８０１２）、芯源微
（滬：６８８０３７）高層「地震」，美籍技術人員撤走，中微公司跌０﹒８％，芯源微挫
１﹒３％。內地半導體板塊逆市向下，晶晨股份（滬：６８８０９９）急跌３﹒５％，炬光科技
（滬：６８８１６７）挫４﹒６％。
隨著換季臨近，近日多家航空公司發布新航季航班計劃，宣布恢復並加密多條國際航線。民
航股向好，吉祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒８％，東航（滬：６００１１５）升２﹒６％
，海航控股（滬：６００２２１）升近４％，春秋航空（滬：６０１０２１）升０﹒９％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看