《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３１﹒９３億元，賣盤超買盤，淨流出１１﹒９３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒５７億元，連續兩日淨流出。
（ｄｗ）
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18/10/2022 15:12
《滬股通》滬股通全日流出１２億元，外資淨流出３７﹒５億元
《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３１﹒９３億元，賣盤超買盤，淨流出１１﹒９３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒５７億元，連續兩日淨流出。
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