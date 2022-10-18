《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指半日升０﹒５８％，報１１２２７﹒２２點，深證中

小創新指數半日升１﹒１５％，報２３１８﹒５９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２８﹒２１億元，賣盤超買盤，

淨流出８﹒２１億元。

內地多家民航宣布將於本月底起加密多條國際航線的航班。復常開放訊號出現，旅遊股開盤

走強，眾信旅遊（深：００２７０７）急漲６﹒３％，西域旅遊（深：３００８５９）漲

３﹒２％，華天酒店（深：０００４２８）升３﹒５％，君亭酒店（深：３０１０７３）升

５﹒９％，西安旅遊（深：０００６１０）升２﹒３％。

比亞迪（深：００２５９４）公布，預期截至９月３０日止第三季度純利介乎５５億至５９

億元，同比升３﹒３４至３﹒６５倍。比亞迪今早高開７％，盤中股價回落，半日漲５﹒６％，

報２７５﹒３３元。比亞迪業績造好，加上內地憧憬防疫限制放寬刺激出行，汽車股走高，長安

汽車（深：０００６２５）升０﹒４％。

醫藥板塊今早先跌後升，華森製藥（深：００２９０７）、盤龍藥業（深：００２８６４）

、雙成藥業（深：００２６９３）、京新藥業（深：００２０２０）、昂利康

（深：００２９４０）漲停，維康藥業（深：３００８７８）抽升１６﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

