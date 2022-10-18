《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指今日收升０﹒２３％，報１１１８７﹒７點，深證中

小創新指數收升０﹒７５％，報２３０９﹒３９點。

據上海有色網發布的數據顯示，今日鋰電材料報價多數大漲，碳酸鋰（９９﹒５％電池級╱

國產）漲２０００元（人民幣．下同）╱噸，報５３２０００元╱噸，最高報５４２０００元╱

噸，再度刷新歷史新高。納電池概念股午後拉升，國軒高科（深：００２０７４）升２﹒１％，

恩捷股份（深：００２８１２）升０﹒８％。

內地多家民航宣布將於本月底起加密多條國際航線的航班。復常開放訊號出現，旅遊股開盤

走強，眾信旅遊（深：００２７０７）急漲４﹒６％，西域旅遊（深：３００８５９）漲

２﹒１％，華天酒店（深：０００４２８）升逾２％，君亭酒店（深：３０１０７３）升

２﹒９％，西安旅遊（深：０００６１０）升１﹒３％。

比亞迪（深：００２５９４）公布，預期截至９月３０日止第三季度純利介乎５５億至５９

億元人民幣，同比升３﹒３４至３﹒６５倍。比亞迪全日漲近５％，報２７３﹒６７元人民幣。

比亞迪業績造好，加上內地憧憬防疫限制放寬刺激出行，汽車股走高，恩捷股份

（深：００２８１２）升０﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

