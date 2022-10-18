《經濟通通訊社１８日專訊》１０月３０日起，民航將正式開啟冬春航季。隨著換季臨近，

近日多家航空公司發布新航季航班計劃，宣布恢復並加密多條國際航線。據內媒報道，東航

（００６７０）（滬：６００１１５）、南航（０１０５５）（滬：６０００２９）、海航

（滬：６００２２１）等航司迅速制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增班。

東航計劃於１０月底恢復多條國際航線，包括上海經曼谷往返青島、杭州╱青島╱南京╱昆

明往返東京成田、青島╱南京╱煙台往返首爾仁川、青島往返杜拜等航線。自１０月３０日冬春

航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至４２條１０８班。另外，１１月將陸續恢復

和加密杭州往返馬尼拉、昆明往返胡志明等國際航線。

南方航空計劃本月起恢復廣州往返雅加達、大連往返東京成田航線。同時，在廣州往返杜拜

、馬尼拉、曼谷、金邊等航線上增加班次。恢復並加密後，南航國際航班將由原來的每周７１班

增加至每周８６班。

東航Ａ股目前漲２﹒６％，報５﹒０９元（人民幣．下同）；南航Ａ股揚０﹒８％，報

６﹒５７元。

其他民航股同時向好，春秋航空（滬：６０１０２１）彈０﹒６％，華夏航空

（深：００２９２８）升０﹒３％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒４％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）升０﹒１％。



＊海航控股：９月旅客周轉量國際部分同比升９９％＊



海南航空方面稱，換季後，將繼續運營北京往返布魯塞爾、莫斯科、柏林、曼徹斯特等；重

慶往返羅馬、馬德里；深圳往返溫哥華等共１０條國際客運航線。同時，增頻重慶往返羅馬國際

航班至每周兩班，２０２２年冬春季海南航空將繼續加快國際航班的復航工作，以進一步滿足出

入境需求。

海航控股公告，９月客運運力投入（按可利用客公里計）國際部分同比上升１８６﹒３８％

，旅客周轉量（按收入客公裏計）國際部分同比上升９９﹒１％。載客人數為１２７﹒６５萬人

，環比降４９﹒２５％，同比下降６２﹒２９％；２０２２年累計載客人數為１７２８﹒１４萬

人，同比下降４８﹒３４％。

海航現走高４﹒６％，報１﹒５８元。（ｊｔ）

