《經濟通通訊社１８日專訊》隨著對中國的供應增加，俄羅斯天然氣巨頭－－俄羅斯天然氣

工業股份公司對主要海外市場的天然氣日均出口量本月以來小幅增加，而對歐洲的供應依然受限

。

歐洲天然氣價格今年已飆升逾８０％，隨著當地供暖季臨近，俄羅斯天然氣工業股份的交付

情況受到歐洲交易員和決策者的密切關注。儘管歐洲天然氣庫存填充率已達９０％以上，而且德

國已提前達成儲氣目標，但該國監管機構仍稱這不足以保證最冷月份的供應。

《彭博》周一（１７日）根據公開數據計算得出，該公司１０月１－１５日期間，向海外日

均出口１﹒６億立方米，較９月份增加２﹒１％。今年以來，俄氣對主要海外客戶的交付量同比

下降４１％，至８９３億立方米。

滬深燃氣股今早小幅上漲，成都燃氣（滬：６０３０５３）揚１﹒７％，九豐能源

（滬：６０５０９０）升１﹒２％，國新能源（滬：６００６１７）升逾１％，重慶燃氣

（滬：６００９１７）升０﹒９％，百川能源（滬：６００６８１）、新天然氣

（滬：６０３３９３）、深圳燃氣（滬：６０１１３９）、大眾公用（滬：６００６３５）、藍

天燃氣（滬：６０５３６８）、新天綠能（滬：６００９５６）等升不足１％。（ｊｔ）

