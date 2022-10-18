《經濟通通訊社１８日專訊》白酒企業進入首三季業績披露期，「徽酒老大」古井貢酒

（深：０００５９６）因業績增速不及預期，昨日（１７日）遭投資者大幅拋售，股價逼近跌停

，單日市值蒸發１２４億元（人民幣．下同）。公司證券部工作人員收市後表示，今年三季度古

１６與古２０銷量同比有所增長，至於股價下跌的原因，可能是投資者對公司期待過高。古井貢

酒今早股價繼續向下，現跌３％，報２２３﹒４６元，創今年７月底以來近三個月低。

根據業績預告，今年前三季度，古井貢酒營收同比增長２６﹒３５％至１２７﹒６５億元；

歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長３３﹒２％至２６﹒２３億元。若單計第三季，古井貢酒

第三季度實現營業收入３７﹒６３億元，同步增長２１﹒５８％；歸屬於上市公司股東的淨利潤

７﹒０４億元，同比增長１９﹒２７％。值得關注的是，第三季營收、淨利潤同比增速均較第二

季的２９﹒５５％和４５﹒３２％顯著放緩。

事實上，古井貢酒的業績增速在已披露前三季度報告╱預告的白酒企業中排位靠前。有白酒

營銷專家表示，古井貢酒自身業績增長可圈可點，但隨著茅台等一線強勢全國品牌披露上市公司

業績，更多投資人對內卷化的白酒市場表示擔憂，引發了古井貢股票短期的震盪。（ｗｌ）

