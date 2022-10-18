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AH股新聞

18/10/2022 10:15

《中國要聞》蘇寧集團擬售意大利勁旅國際米蘭

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據英國《金融時報》報道，近年因債務問題出售網上商城業務
股權的內地零售集團蘇寧，擬出售旗下意大利足球勁旅國際米蘭，高盛及雷恩銀行本周開始為蘇
寧尋找買家。（ｅｙ）

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