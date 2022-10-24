《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局公布，９月規模以上工業增加值同比增６﹒３％，

優於預期的增４﹒５％，比上月加快２﹒１個百分點；環比增長０﹒８４％。１－９月規模以上

工業增加值同比增長３﹒９％，比１－８月份加快０﹒３個百分點，比上半年加快０﹒５個百分

點。

前三季度，三大門類看，採礦業增加值同比增長８﹒５％，製造業增長３﹒２％，電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業增長５﹒６％。高技術製造業、裝備製造業增加值同比分別增長

８﹒５％、６﹒３％，快於全部規模以上工業４﹒６、２﹒４個百分點。分經濟類型看，國有控

股企業增加值同比增長３﹒６％；股份制企業增長４﹒９％，外商及港澳台商投資企業下降

０﹒１％；私營企業增長３﹒４％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池產量同比分別增長

１１２﹒５％、３３﹒７％。三季度，規模以上工業增加值同比增長４﹒８％，比二季度加快

４﹒１個百分點。

９月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長７﹒２％，製造業增長６﹒４％，電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業增長２﹒９％。

分經濟類型看，９月份，國有控股企業增加值同比增長４﹒９％；股份製企業增長６﹒６％

，外商及港澳台商投資企業增長５﹒４％；私營企業增長４﹒４％。

分產品看，９月份，６１７種產品中有３２５種產品產量同比增長。（ｃａ）

