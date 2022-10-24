《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局公布，９月份，社會消費品零售總額３７７４５億

元（人民幣．下同），同比增長２﹒５％，遜預期的增３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點；

環比增長０﹒４３％。１－９月份，社會消費品零售總額３２０３０５億元，同比增長０﹒７％

；上半年為同比下降０﹒７％。

前三季度，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額２７７７５３億元，同比增長０﹒７％

；鄉村消費品零售額４２５５２億元，增長０﹒９％。按消費類型分，商品零售２８９０５５億

元，同比增長１﹒３％；餐飲收入３１２４９億元，下降４﹒６％。

基本生活類消費增勢較好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長９﹒１％

、６﹒９％。全國網上零售額９５８８４億元，增長４﹒０％。



＊市場銷售逐步改善，基本生活類商品銷售較快＊



１－９月份，全國網上零售額９５８８４億元，同比增長４﹒０％。其中，實物商品網上零

售額８２３７４億元，增長６﹒１％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒７％；在實物商品

網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１５﹒６％、４﹒７％、５﹒２％。三季度，社

會消費品零售總額同比增長３﹒５％，二季度為下降４﹒６％。（ｃａ）

