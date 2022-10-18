《經濟通通訊社１８日專訊》中共二十大報告提出，要自力更生發展高科技，贏得「關鍵核
心技術」的爭奪戰，堅持「人才引領驅動」、加快建設「人才強國」。而在一周前，美國新禁令
限制本國公民為中國的芯片企業工作。據美媒統計，在１６家中國上市的芯片企業中，共有４３
名美籍人士正擔當要職，包括ＣＥＯ、董事長、副總裁，或核心研發人員等，這些人陷入放棄工
作還是放棄國籍，這二擇其一的兩難局面。北京上周批評美方將科技和經貿問題政治化，最終只
會封鎖自身、反噬自身。
據《華爾街日報》報道，美國罕見採取讓業界措手不及的舉動，禁止美籍公民、美國永久居
民在未獲許可下，任職中國芯片企業。該報翻查企業文件及網上資訊後發現，多名美籍人士在中
國的芯片企業工作，包括中國最大芯片設備供應商之一的中微半導體（滬：６８８０１２），其
創辦人兼董事長尹志堯（Ｇｅｒａｌｄ Ｙｉｎ）和６名現任高層，均擁有美國公民身份。從事
芯片生產設備研發、銷售與服務的瀋陽芯源微電子（滬：６８８０３７），其執行董事陳興隆
（Ｃｈｅｎ Ｘｉｎｇｌｏｎｇ）持有美國綠卡等。
＊高盛：美新禁令將拖累南韓、台灣芯片公司業績＊
對於美國的新禁令，中國外交部此前表示，美方出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措
施，對中企惡意封鎖和打壓，做法違反國際經貿規則，不僅損害中企正當權益，也將影響美企權
益。這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造
成衝擊。
高盛亞太區股票首席策略師Ｔｉｍ Ｍｏｅ周一表示，南韓和台灣的科技公司收益明年可能
下降，因美國出台法規限制向中國客戶出售半導體和晶片製造設備。Ｍｏｅ接受《彭博》採訪時
表示，對於科技行業而言，這可能會使南韓和台灣公司２０２３和２０２４財年收益減少約５％
。（ｃａ）
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