《經濟通通訊社１８日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，境內各

運行電廠按合併報表口徑計算，第三季度上網電量１２３６﹒０２億千瓦時，同比增長

６﹒８９％；首三季度累計上網電量３２０１億千瓦時，同比下降１﹒１５％；前三季度平均上

網結算電價為每兆瓦時５０７﹒０１元人民幣，同比上升２１﹒３２％。

該集團指，首三季度，市場化交易電量比例為８８﹒８４％，比去年同期增長２８﹒８５個

百分點，而首三季電量下降主因一季度全國用電量穩步增長，同時處於供暖季，拉動發電側電量

同比上升，發電量同比增加；二季度全社會用電需求放緩，水電、清潔能源發電量同比增加，燃

料價格高位運行，安排火電機組做檢修和維護，發電量同比下降較多；三季度迎峰度夏期間，發

電量同比增長較多，促進前三季度累計發電量降幅收窄。至於前三季度風電和光伏裝機容量持續

增長，新能源發電量同比快速增長。

該集團指，第三季度，全資的新加坡大士能源發電量市場佔有率為２１﹒１％，比去年同期

上升２﹒４個百分點；前三季度累計發電量市場佔有率為２２﹒５％，比去年同期上升２﹒６個

百分點。該集團指，截至９月３０日，可控發電裝機容量為１２﹒２６萬兆瓦。（ｗｈ）

