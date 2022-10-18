《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開１０７點，報１６４７９點。最高升

１６６點報１６７５４點，最低跌２７８點報１６３０８點。恒指收報１６６１２點，升２５點

或０﹒１５％。

北水全日淨流入５５﹒５億元，增加１０％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是李寧

（０２３３１）。

主板成交９５７﹒６３億元減少６﹒１％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交

２３﹒６％。



＊摩通削騰訊目標價但維持增持＊



摩根大通發表研報指，騰訊股價在過去３個月下跌約２６％，同期ＭＳＣＩ中國指數只跌

２４％，主要由於市盈率被重估和市場下調２０２３年經調整每股盈利預測３％。報告認為，利

率上調令整個中國科技板塊估值被大規模重估，認為下半年宏觀經濟復甦緩慢已反映於騰訊的股

價。該行作出的上季收入和經調整每股盈利預測較市場共識分別低約３％和２％，相信股價或仍

有下跌的空間，但預料騰訊明年上半年盈利將會改善，從而帶動６－１２個月的股價走向。

摩根將騰訊目標價由４６５港元下調約１４％至４００港元，評級維持「增持」。

騰訊控股跌０﹒８％報２４７﹒２元，北水淨買入１１﹒４億元；美團升０﹒４７％報

１４９﹒７元，北水淨買入４億元；比亞迪股份跌０﹒９７％報１９３元，北水淨買入２﹒４億

元。

李寧跌４﹒３１％報５５﹒５５元，北水淨賣出１０００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒４５

美團 （０３６９０） ３﹒９７

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒３５

快手 （０１０２４） ２﹒０５

藥明生物 （０２２６９） ２﹒０３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） －０﹒０１

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