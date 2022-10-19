《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股近期跌跌不休，一些券商的可轉債觸發轉股價格向下修正

條款，但這些券商均表示不下修可轉債轉股價。

舉例來說，國泰君安（滬：６０１２１１）Ａ股股票在今年８月２９日至１０月１７日，已

有十五個交易日的收市價低於當期轉股價格１７﹒７７元人民幣╱股的８０％（即１４﹒２２元

人民幣╱股）的情形，觸發「國君轉債」轉股價格向下修正條款。

國泰君安本周一（１７日）晚間發布公告稱，公司董事會決定本次不行使下修「國君轉債」

轉股價格的權利，且在未來六個月內，如再次觸發「國君轉債」轉股價格向下修正條款，也不提

出向下修正方案。

對於不下修可轉債轉股價的原因，國泰君安表示，近期公司股價受到宏觀經濟、市場環境等

諸多因素的影響而出現波動，未能完全體現公司長遠發展的內在價值。公司董事會綜合考慮公司

的基本面、股價走勢、市場環境等諸多因素，決定本次不行使向下修正「國君轉債」轉股價格的

權利。

除了國泰君安以外，今年８月以來，已有財通證券（滬：６０１１０８）、華安證券

（滬：６００９０９）、長江證券（深：０００７８３）等多家券商相繼宣布不向下修正可轉債

轉股價，其中，華安證券在９月、１０月兩度公告不向下修正「華安轉債」轉股價格。

一般來說，上市公司發行可轉債最終目標是完成債轉股。但在可轉債轉股價值較低的情況下

，這一目標很難實現。在業內人士看來，券商之所以不下修轉股價，是為了對正股價格形成合理

引導。（ｌｃ）





