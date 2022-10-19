《經濟通通訊社１９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，近日收

到中國銀行保險監督管理委員會的批覆，銀保監會已核准趙鵬擔任公司總裁的任職資格，其任職

自昨日（１８日）起生效。（ａｃ）

