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AH股新聞

19/10/2022 17:31

《國企紅籌》國壽：趙鵬任職總裁資格獲中國銀保監會核准

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，近日收
到中國銀行保險監督管理委員會的批覆，銀保監會已核准趙鵬擔任公司總裁的任職資格，其任職
自昨日（１８日）起生效。（ａｃ）

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