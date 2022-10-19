《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１０８點，報１６８０５點。最高升８點報

１６９２３點，最低跌４０６點報１６５０８點。恒指收報１６５１１點，跌４０３點或

２﹒３８％。

北水全日淨流入４５﹒４億元，減少１１﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次

是李寧（０２３３１）。

主板成交８４７﹒５１億元減少１５％。其中港股通成交２２１﹒７億元，佔總成交

２６﹒２％。



＊李寧第三季同店銷售按年單位數高增長＊



李寧公布，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，截至９月底止第三季度，整個

平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長

及批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為１０％－

２０％中段增長。

第三季度，李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得１０％－２０％中段增長。就渠道而

言，線下渠道（包括零售及批發）錄得１０％－２０％中段增長，其中零售渠道錄得２０％－

３０％低段增長及批發渠道錄得１０％－２０％低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得２０％－

３０％中段增長。

騰訊控股跌４﹒０９％報２４４元，北水淨買入９﹒１億元；恒生中國企業跌２﹒５１％報

５６﹒７６元，北水淨買入８﹒５億元；盈富基金跌２﹒２２％報１７﹒１７元，北水淨買入

３﹒１億元。

李寧跌６﹒４５％報５２﹒９５元，北水淨賣出３﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） ９﹒０６

恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒５３

盈富基金 （０２８００） ３﹒１０

金斯瑞生物科技 （０１５４８） ２﹒１８

藥明生物 （０２２６９） １﹒７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李寧 （０２３３１） －３﹒７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

