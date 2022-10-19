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AH股新聞

19/10/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒４億元，買騰訊沽李寧

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１０８點，報１６８０５點。最高升８點報
１６９２３點，最低跌４０６點報１６５０８點。恒指收報１６５１１點，跌４０３點或
２﹒３８％。
　　北水全日淨流入４５﹒４億元，減少１１﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次
是李寧（０２３３１）。
　　主板成交８４７﹒５１億元減少１５％。其中港股通成交２２１﹒７億元，佔總成交
２６﹒２％。
　
＊李寧第三季同店銷售按年單位數高增長＊
　
　　李寧公布，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，截至９月底止第三季度，整個
平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長
及批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為１０％－
２０％中段增長。
　　第三季度，李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得１０％－２０％中段增長。就渠道而
言，線下渠道（包括零售及批發）錄得１０％－２０％中段增長，其中零售渠道錄得２０％－
３０％低段增長及批發渠道錄得１０％－２０％低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得２０％－
３０％中段增長。
　　騰訊控股跌４﹒０９％報２４４元，北水淨買入９﹒１億元；恒生中國企業跌２﹒５１％報
５６﹒７６元，北水淨買入８﹒５億元；盈富基金跌２﹒２２％報１７﹒１７元，北水淨買入
３﹒１億元。
　　李寧跌６﹒４５％報５２﹒９５元，北水淨賣出３﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　９﹒０６
　　恒生中國企業　　（０２８２８）　　　　　　８﹒５３
　　盈富基金　　　　（０２８００）　　　　　　３﹒１０
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　　２﹒１８
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－３﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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