《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，
２０２２年首三季商品煤產量為７６５７萬噸，按年跌１﹒５５％；商品煤銷量為７８７２萬噸
，按年升１﹒９８％；其中，自產煤銷量升０﹒３４％至６９２９萬噸。
單計今年第三季，商品煤產量按年下跌３﹒２７％至２５９３萬噸；銷量按年跌２﹒３９％
至２５６５萬噸；其中，自產煤銷量跌７﹒０９％至２２４４萬噸。（ｈｙ）
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19/10/2022 17:24
《國企紅籌》兗礦能源（１１７１）首三季商品煤銷量升１﹒９８％
《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，
２０２２年首三季商品煤產量為７６５７萬噸，按年跌１﹒５５％；商品煤銷量為７８７２萬噸
，按年升１﹒９８％；其中，自產煤銷量升０﹒３４％至６９２９萬噸。
單計今年第三季，商品煤產量按年下跌３﹒２７％至２５９３萬噸；銷量按年跌２﹒３９％
至２５６５萬噸；其中，自產煤銷量跌７﹒０９％至２２４４萬噸。（ｈｙ）
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