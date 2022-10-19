《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，

２０２２年首三季商品煤產量為７６５７萬噸，按年跌１﹒５５％；商品煤銷量為７８７２萬噸

，按年升１﹒９８％；其中，自產煤銷量升０﹒３４％至６９２９萬噸。

單計今年第三季，商品煤產量按年下跌３﹒２７％至２５９３萬噸；銷量按年跌２﹒３９％

至２５６５萬噸；其中，自產煤銷量跌７﹒０９％至２２４４萬噸。（ｈｙ）

