《經濟通通訊社１９日專訊》交銀國際分析指出，Ａ股開啟估值修復。今年４月以後，上證

綜指的股權風險溢價再度行至歷史高位，而復合估值指標再度降至歷史低位，雙雙暗示現階段Ａ

股已基本調整充分。與此同時，在一系列穩增長政策的支持下，中國經濟顯示出積極的修復信號

。鑒於美國短期尚未進入全面衰退，美股盈利預期已反映一般風險情形，而市場也已消化了美聯

儲９月點陣圖暗示的加息路徑，美股很可能將迎來反彈機會。在海外市場風險暫緩，前期擾動Ａ

股走勢的外圍因素有所減弱。Ａ股築底反彈，開啟估值修復。

交銀國際並指，實體經濟是經濟發展的著力點，建議關注新型製造業，長期看好高技術產業

。製造業是實體經濟發展的主體，高質量製造業和新興產業將是未來中國經濟新的增長動能。中

國高技術產業增長勢頭強勁，相較於傳統產業投資增速展現明顯優勢。認為新型製造業，尤其是

高技術產業在政策和資本的支撐下，將迎發展機遇。（ｄｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

