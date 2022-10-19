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AH股新聞

19/10/2022 10:55

《Ａ股焦點》航運股大漲，中遠海能Ａ漲停，ＢＤＩ錄三連升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深航運股大幅拉升，中創物流（滬：６０３９６７）、中遠
海能（滬：６０００２６）漲停，招商輪船（滬：６０１８７２）大漲８﹒２％，招商南油
（滬：６０１９７５）漲５％，中遠海特（滬：６００４２８）揚６﹒１％。
　　波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）錄得三連升，１８日再升１﹒７４％報１８７５點，重返
１９００點有望，或將有助指數進一步企穩回升。
　　分析認為這一波反彈是因為歐洲能源不足引發的搶購煤炭潮。俄烏戰爭令發電用燃料煤售價
暴漲，歐洲買家四處尋找可購買的燃煤，積極儲存燃煤。財信證券則指出，受俄油禁運影響，未
來油運板塊的供需缺口或將達到歷史極值，未來油運價格有望迎來景氣大周期，預計俄油禁運後
油運板塊的景氣周期與２０２１－２０２２年的集運板塊有可比性。
　
＊多家航運企業三季報淨利預增＊
　
　　中遠海控公告，預計前三季度淨利潤約為９７２﹒０６億元，同比增約４３﹒７３％。前三
季度國際集裝箱運輸供求關系較為緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。
　　招商輪船公告，預計前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤３６﹒９３億至４０﹒８２
億元，按未作同一控制下合併調整口徑同比增長１３４％－１５８％；按同一控制下合併調整口
徑同比增長５９％－７５％。（ｄｗ）

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