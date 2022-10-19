《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行集體採訪，河北

省委副書記、秘書長廉毅敏表示，河北在京津冀協同發展戰略中，抓住疏解北京非首都功能的「

牛鼻子」，在對接京津、服務京津中加快發展自己。

一是交通一體化。京張高鐵、京雄城際都已經建成通車，「軌道上的京津冀」愈來愈便利。

產業對接方面，截至目前已經有４萬多家京津的企業和單位轉入河北。

二是建設「三區一基地」。一個區是全國產業轉型升級試驗區，河北的鋼鐵產能由峰值的

３﹒２億噸現在已經降到２億噸以下，同時戰略性新興產業和現代服務業都在加快發展。第二個

區是全國新型城鎮化與城鄉統籌示範區，現在常住人口城鎮化率達到６１﹒１％。第三個區是京

津冀生態環境支撐區。另外一個基地是全國現代商貿物流重要基地，國家級和區域性的物流樞紐

，包括陸港、無水港都在協同發展。

三是深化改革創新。把改革創新作為最重要的動力，京津冀協同創新推進得非常快，上半年

，河北承接京津技術合同轉移交易額增長３９﹒４％，研發費用加計扣除政策享受的企業由

５８００多家增加到了１﹒５萬多家，企業家創新意識非常強，「專精特新」中小企業增長了

２９﹒７％。

廉毅敏表示，雄安新區累計已經完成投資４６００多億元，雄安高鐵站、京雄高速等等都已

經建成通車。首批疏解北京的高校、醫院、央企全部都在有序推進，中國中化、中國星網和中國

華能等央企的總部已經啟動建設，北京援建的「三校一院」已經基本建成。

