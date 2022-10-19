《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中共二十大新聞中心舉行集體採訪，天津

市委副書記金湘軍表示，京津冀協同發展，按照《規劃綱要》，中央給天津的定位是「一基地三

區」，全國先進製造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示範區、改革開放先行區。

天津聚焦這個定位，全力服務北京非首都功能疏解、服務雄安新區建設。要打造北京和雄安新區

最便捷的出海口。

金湘軍表示，在全國先進製造研發基地方面，注意和北京、河北形成一個有效的銜接、錯位

。北京是自主創新、原創，有些像孵化、中試可以天津來承接，產業大規模的拓展，可以和河北

梯度地來聯手。在北方國際航運核心區方面，天津港要打造世界一流的綠色港口、智慧港口，會

同河北相關的一些港口，共同打造世界級的港口群。作為天津港，要打造北京和雄安新區最便捷

的出海口。

在金融創新運營示範區方面，天津的金融創新主要是在融資租賃和ＦＴ帳戶方面有一定的領

先和獨創。比如融資租賃，像飛機、國際航運船舶、海工裝備平台的市場份額佔到全國的８０％

。在天津註冊、運營融資租賃的有很多是來自北京和河北的企業，既有央企，也有北京市的企業

，也有河北省的企業，合作得非常好。天津東疆港保稅區現在已經成為融資租賃的高地。

在改革開放先行區方面，當時天津自貿區作為北方的第一家自貿試驗區，進行了體制機制、

營商環境等各個領域的先行先試，為國家試制度，有５４４項先行先試的制度在天津自貿試驗區

得到了試運行，最後有成熟的３８項制度在全國得到複製推廣。

