《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國８月增持１８億美元美國國債，持

有規模增至９７１８億美元，但較６月時９６７８億美元的１２年低位仍相距不遠。

這是繼中國７月增持２２億美元美國國債後，連續第二個月增持。

同期日本再減持美債，８月減持３４５億美元美國國債，持有規模降至近１﹒２萬億美元，

仍為持有最多美債的海外國家。期內外資淨買入１７４２億美元長期美國國債。（ｄｗ）

