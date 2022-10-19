《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下物流平台菜鳥宣布開通「歐洲取
暖」物流專線，提供海陸空多式聯運物流解決方案，包括頭程運輸、國際清關、海外倉儲及末端
配送等，兼顧國際貨運及跨境電商物流。
海運方面，菜鳥為取暖設備相關客戶開通電暖器運輸「綠色通道」，中國到歐洲海運線路每
周保留限量特惠艙位。（ｄｗ）
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19/10/2022 16:52
阿里巴巴旗下菜鳥開通「歐洲取暖」中歐專線
《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下物流平台菜鳥宣布開通「歐洲取
暖」物流專線，提供海陸空多式聯運物流解決方案，包括頭程運輸、國際清關、海外倉儲及末端
配送等，兼顧國際貨運及跨境電商物流。
海運方面，菜鳥為取暖設備相關客戶開通電暖器運輸「綠色通道」，中國到歐洲海運線路每
周保留限量特惠艙位。（ｄｗ）
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