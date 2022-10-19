《經濟通通訊社１９日專訊》時隔四年之後，巴黎車展在當地時間１０月１７日再次拉開帷

幕。雷諾、標致、吉普、ＤＳ等品牌旗下多款純電動車或混合動力車亮相，多個專門品牌展示了

十幾款純電動微型車。據主辦方介紹，這類超輕便的環保車型已經成為歐洲城市出行及專業物流

的新寵。

中國車企比亞迪攜唐、漢、元ＰＬＵＳ三款電動車型亮相。比亞迪還與全球戰略合作夥伴殼

牌共同宣布，將提供更優質充電體驗，包括向比亞迪車主開放歐洲約３０萬個殼牌充電樁使用權

。

長城汽車攜旗下魏牌摩卡ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ ０１）、拿鐵ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ

０２）、歐拉好貓等新能源產品登陸車展。其中，摩卡ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ ０１）歐洲

售價與當地在售豪華車型相當，約合３９萬元人民幣起。長城汽車歐洲區域總裁孟祥軍表示，歐

洲是長城汽車最重要的海外市場之一。到２０２５年，長城汽車將推出５０多款新能源產品，全

力支持可再生能源使用。

東風旗下品牌塞力斯展示了ＳＵＶ Ｓｅｒｅｓ ３和ＳＦ５兩款車型。塞力斯宣布，計劃

今年底前在法國設立７０家銷售點，希望在２０２３年售出１５００輛車。

巴黎國際車展每兩年舉辦一屆。今年展會為期一周，主辦方預計參觀人數達３０萬至４０萬

人次。（ｊｔ）

