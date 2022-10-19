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AH股新聞

19/10/2022 09:43

《汽車新勢力》比亞迪、長汽及東風電動車亮相巴黎車展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》時隔四年之後，巴黎車展在當地時間１０月１７日再次拉開帷
幕。雷諾、標致、吉普、ＤＳ等品牌旗下多款純電動車或混合動力車亮相，多個專門品牌展示了
十幾款純電動微型車。據主辦方介紹，這類超輕便的環保車型已經成為歐洲城市出行及專業物流
的新寵。
　　中國車企比亞迪攜唐、漢、元ＰＬＵＳ三款電動車型亮相。比亞迪還與全球戰略合作夥伴殼
牌共同宣布，將提供更優質充電體驗，包括向比亞迪車主開放歐洲約３０萬個殼牌充電樁使用權

　　長城汽車攜旗下魏牌摩卡ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ　０１）、拿鐵ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ
　０２）、歐拉好貓等新能源產品登陸車展。其中，摩卡ＰＨＥＶ（Ｃｏｆｆｅｅ　０１）歐洲
售價與當地在售豪華車型相當，約合３９萬元人民幣起。長城汽車歐洲區域總裁孟祥軍表示，歐
洲是長城汽車最重要的海外市場之一。到２０２５年，長城汽車將推出５０多款新能源產品，全
力支持可再生能源使用。
　　東風旗下品牌塞力斯展示了ＳＵＶ　Ｓｅｒｅｓ　３和ＳＦ５兩款車型。塞力斯宣布，計劃
今年底前在法國設立７０家銷售點，希望在２０２３年售出１５００輛車。
　　巴黎國際車展每兩年舉辦一屆。今年展會為期一周，主辦方預計參觀人數達３０萬至４０萬
人次。（ｊｔ）

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