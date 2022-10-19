《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒不完全統計，自１０月１７日以來，已有超２０家公募

基金或券商資管自購旗下產品，同時，不少Ａ股上市公司披露回購自家股票計劃，金額少則上千

萬元（人民幣．下同），多則上億元，且自購隊伍還在持續壯大。

睿遠基金表示，將於近日使用固有資金申購旗下公募基金，擬申購金額合計不低於１億元，

持有時間不少於５年。博時基金稱，將於近日運用固有資金合計１億元，投資旗下權益類公募基

金。景順長城基金稱，公司及子公司將於近期使用固有資金申購旗下偏股型公募基金，合計出資

不低於３０００萬元。

私募機構方面，據不完全統計，自９月份以來，已有近千家私募機構及其員工認購旗下私募

產品，合計認購金額近５０億元，其中自購金額超過２０００萬元的私募機構近５０家，更有一

些私募機構自購金額過億元。

市場人士認為，在當前市場情況下，作為重要專業投資者的公、私募機構出手自購，用「真

金白銀」展現其對市場優質資產價值的認可和長期看好資本市場的態度。



＊Ａ股今年以來回購金額創新高＊



據中金公司統計，截至目前，Ａ股今年以來回購金額創年度歷史新高。２０２２年以來，Ａ

股上市公司共回購１５１０次，涉及上市公司１１００家，回購金額１５８９億元，回購金額相

比去年同期增長８５﹒５％。

２０２２年以來，回購金額前三的行業分別為家用電器、醫藥生物、電子，發布回購預案公

司數量最多的前三個行業分別為醫藥生物、電子、計算機。

另據平安證券研報數據，２０１０年以來Ａ股市場上發布回購預案的公司數量佔比整體呈上

升趨勢，２０１６年佔比超過１０％，２０１８年－２０２１年佔比均超過２０％。２０２２年

以來，該佔比為１９﹒７％。

中證監近日發布《上市公司股份回購規則（徵求意見稿）》，擬進一步放寬對上市公司股份

回購的限制條件，滬深交易所也分別修訂回購股份指引和股份變動管理指引，並向社會公開徵求

意見。

中國上市公司協會學術顧問委員會副主任委員蘇梅稱，回購規則的修訂，進一步提升了回購

制度的包容性和實施便利性，也充分體現了制度設計上對實體經濟的傾斜，以及對資本市場長期

穩定發展的信心和良好預期。（ｊｔ）

