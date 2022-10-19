《經濟通通訊社１９日專訊》內地９月底發布第五批成品油出口配額，為今年旨在提振疲弱

出口的政策調整中規模最大的一批配額，使２０２２年迄今的柴油、航空燃料和汽油的總出口配

額達到３７２５萬噸，與２０２１年持平。據《路透》引述分析師和貿易消息人士稱，在中國政

府意外下發大量配額後，中國本月可能出口逾４００萬噸的柴油、航空燃料和汽油，出口量將創

２０２１年６月以來十六個月最高。這些由國有石油巨頭主導的出口，可能有助於緩解全球柴油

市場的緊張狀況，並增加已在上升的汽油庫存。北半球冬季來臨前的柴油庫存已處於多年低點。

研究和數據咨詢公司認為，本月中國柴油出口量在１２０萬至１５５萬噸之間。ＪＬＣ的研

究員Ｗａｎｇ Ｙａｎｔｉｎｇ估計，由於海外銷售有１３％的增值稅退稅，柴油出口每噸可獲

得近２０００元人民幣（２７８美元）的利潤。路孚特分析師Ｚａｍｅｅｒ Ｙｕｓｏｆ稱，

１０月航空燃油出口量可能達到１５０萬噸，而ＪＬＣ的估計是１６８萬噸。路孚特的數據顯示

，到目前為止，１０月大部分航空燃油出口都是銷往新加坡和香港。儘管出口量很大，但業內人

士仍預計中國貨物在運往歐洲時將面臨困難。

報道又引述東北亞一家煉油廠的消息人士指，由於中國國內航班在黨代會召開前受限，中國

的航空燃油需求在１０月餘下時間里將繼續低迷，因此出口仍有更多動力。（ｗｌ）

