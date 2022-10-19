《經濟通通訊社１９日專訊》市場調研機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，

２０２２年９月抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ以超過６２００萬下載量，蟬聯全球移動應用（非

遊戲）下載榜冠軍，較２０２１年９月增長４﹒７％。其中，抖音的下載量佔１０﹒６％，

ＴｉｋＴｏｋ印度尼西亞市場的下載量佔比為７﹒４％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ以將近５７００萬次下載排名第二，相較去年９月增長１４﹒６％。印度

是下載量最大的市場，佔２８﹒２％；其次是印度尼西亞，佔６﹒７％。



＊ＴｉｋＴｏｋ超越微信，首晉身全球日活十億俱樂部＊



據內媒《科創板日報》引述字節跳動內部人士表示，ＴｉｋＴｏｋ全球日活躍用戶數量

（ＤＡＵ）在１８日突破１０億大關。該舉一度觸發在線用戶登錄警報，開發人員臨時擴容才允

許新用戶訪問。此前全球日活突破１０億的應用程式只有Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＷｈａｔｓＡｐｐ

、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ和ＹｏｕＴｕｂｅ等四家公司，如果Ｔｉｋｔｏｋ破十億，將是內地互聯

網公司首個晉身全球日活十億俱樂部成員，而微信全球日活約在９億左右。

另據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ近期發布的情報數據顯示，今年９月抖音及海外版

ＴｉｋＴｏｋ在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金超過３﹒１５億美元，

年增１﹒７倍，蟬聯非遊戲類全球移動應用收入榜冠軍。（ｗｌ）

