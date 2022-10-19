《經濟通通訊社１９日專訊》內地知名運動品牌李寧（０２３３１）９月底發布最新秋冬系

列服裝，其中一款軍綠色外套及帽子，無論從造型還是顏色上來看都像極了侵華日軍軍服，尤其

是帽子的設計，被指是當年日軍「屁簾帽」的翻版，令廣大中國民眾情感受到傷害。更有網民翻

查資料，直指李寧集團聯席行政總裁及執行董事錢煒是日籍華人，早年赴日留學後歸化日本，並

擁有一個日本名字「高版武史」。

消息令過去幾年成為「國潮」品牌代表的李寧，一夜之間成為「民族罪人」。在港股市場上

，李寧股價自本周一（１７日）事件發酵起已連跌第三日，今日早盤續挫４﹒６％，現報５４港

元，創今年５月底以來逾五個月新低。

李寧官方微博今早發布聲明，就事件道歉，將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更加

認可的產品。聲明表示，本次「逐夢行」秀款產品的設計以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲

取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想。其中，大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、

戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶

外穿著場景。李寧表示。

「李寧２０２２逐夢行機場大秀」，展示會共設置了三個主題板塊，分別為御風飛行、神工

天物和宇行飛天，神工天物從中國古代飛行器中的榫卯、斗拱等元素汲取靈感，融合現代飛行塗

鴉文化畫，以粉蠟色和深橄欖綠為主色。（ｗｌ）

