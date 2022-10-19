《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２５％

，報３０７３﹒２６點，深綜指低開０﹒２９％，船運股造好，旅遊、燃氣、汽車等板塊走低。

中共二十大期間市場維穩為重，據內媒統計，本周首兩日有１７家基金公司及３家券商資管

公告自購旗下權益類基金，自購金額累計達１６﹒８億元（人民幣．下同），較昨日增加４﹒３

億元。

原定昨日（１８日）公布的一系列中國重要經濟數據均被延期，據外電引述知情人士表示，

二十大及相關事項是各級政府部門最為重要、最為優先的工作，由於主管官員參會及大會地點防

疫措施嚴格等因素，貿易數據的簽發等程序受到影響，導致數據發布延期。明日（２０日）人民

銀行將公布本月度貸款市場報價利率（ＬＰＲ），報道指目前尚未清楚有關事項會否受影響。

內房危機繼續醞釀，外電引述龍湖集團（００９６０）與碧桂園（０２００７）投資者電話

會議指，兩家開發商計劃再度發行由「中債信用增進公司」全額擔保的境內票據。

人民銀行今日繼續進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２％，完

全對沖今日的２０億元逆回購到期，零投放零回籠。（ｅｙ）

