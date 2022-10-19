《經濟通通訊社１９日專訊》二十大期間市場維穩為重，據內媒統計，本周首兩日已有１７

家基金公司及３家券商資管公告自購旗下權益類基金，自購金額累計達１６﹒８億元（人民幣．

下同），不過從統計數據測算，昨日（１８日）只有６家基金公司發起自購，規模約４﹒３億元

較周一（１７日）大幅減少。滬深股市今早低開，盤中白酒、醫藥、保險股跌幅擴大，拖累滬綜

指午收跌０﹒５１％，報３０６５﹒１８點，深成指同跌０﹒６１％，創業板指亦軟０﹒０９％

。

兩市半日成交４６８０億元，較上日（１８日）同時段成交減少４％，資金繼續循陸股通流

出近１６億元。人民銀行今日繼續進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。



＊白酒股再地震，醫藥股急吐＊



白酒板塊上周暴跌，本周再遇震盪，連續第三日下跌，今日板塊跌幅超過２％，至近半年新

低。其中，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉５％，洋河股份（深：００２３０４）跌３﹒７％

，山西汾酒（滬：６００８０９）、古井貢酒（深：０００５９６）跌３％，貴州茅台

（滬：６００５１９）走低２﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌２％。

基金自購利好才過不久，醫藥股今早出現回吐。神州細胞（滬：６８８５２０）挫７﹒６％

，百普賽斯（深：３０１０８０）跌７﹒３％，新和成（深：００２００１）跌７﹒２％，成都

先導（滬：６８８２２２）、金迪克（滬：６８８６７０）跌６﹒８％，紫鑫藥業

（深：００２１１８）跌６﹒５％。



＊歐洲氣價急回，燃氣股挫＊



歐盟周二公布新的天然氣價格限制方案，最新消息顯示，方案包括強制共同購買天然氣，以

及同時允許公司組建歐洲財團，就天然氣長期合約進行談判，但俄羅斯供應來源將被排除在參與

之外。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，目前歐盟天然氣儲存率為９２％，高於五年平均水準。歐

洲氣價持續急降，英國天然氣期貨下跌１６﹒５％，荷蘭天然氣期貨一度跌超１１％。

滬深燃氣板塊走低，勝利股份（深：０００４０７）瀉７％，水發燃氣

（滬：６０３３１８）跌６﹒５％，德龍匯能（深：０００５９３）跌５﹒４％，長春燃氣

（滬：６００３３３）跌３﹒２％，貴州燃氣（滬：６００９０３）跌２﹒９％，南京公用

（深：０００４２１）跌２﹒６％，九豐能源（滬：６０５０９０）挫２﹒１％。（ｅｙ）

