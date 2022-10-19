《經濟通通訊社１９日專訊》二十大期間市場維穩為重，基金及資管公司齊齊發起自購旗下

權益類基金，自１０月１７日以來，已有超２０家公募基金或券商資管自購旗下產品，同時，不

少Ａ股上市公司披露回購自家股票計劃，金額少則上千萬元（人民幣．下同），多則上億元。不

過，昨日（１８日）只有６家基金公司發起自購，規模約４﹒３億元已大幅減少。盡管外圍造好

，資金卻出現不安情緒，中港股市集體低走，白酒、醫藥、保險股午後愈踩愈深，拖累Ａ場維穩

破功，滬綜指全日跌１﹒１９％錄兩連跌，報３０４４﹒３８點，深成指瀉１﹒４３％，創業板

指亦軟０﹒８６％。

兩市全日成交７５８４億元，按日減少４﹒５％，資金繼續循陸股通流出超過６０億元，二

十大召開以來連續第三日錄資金外流，淨流出總額超過１４０億元。人民銀行今日繼續進行２０

億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。

原定昨日公布的一系列中國重要經濟數據均被延期，據外電引述知情人士表示，二十大及相

關事項是各級政府部門最為重要、最為優先的工作，由於主管官員參會及大會地點防疫措施嚴格

等因素，貿易數據的簽發等程序受到影響，導致數據發布延期。明日關注人民銀行公布本月度貸

款市場報價利率（ＬＰＲ），市場預計一年期ＬＰＲ持平；近一成料五年期小降。



＊白酒股連日重創，航運股逆市最強＊



白酒板塊上周暴跌，本周再因資金外流而遭遇震盪，今日平均跌幅超過３％，創下近半年新

低。其中，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉５﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）跌

４﹒２％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌３﹒９％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌

３﹒４％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒９％。

滬深航運股為全日表現最強板塊，中遠海特（滬：６００４２８）、中遠海能

（滬：６０００２６）、寧波海運（滬：６００７９８）集體漲停，招商輪船

（滬：６０１８７２）升７﹒７％，中遠海發（滬：６０１８６６）漲６﹒７％。波羅的海乾貨

指數（ＢＤＩ）錄得三連升，１８日再升１﹒７４％報１８７５點，重返１９００點有望，或將

有助指數進一步企穩回升，市場分析認為這一波反彈是源自歐洲能源不足引發的搶購煤炭潮。



＊中港互聯互通加速，券商股未興奮＊



外電引述龍湖集團（００９６０）與碧桂園（０２００７）投資者電話會議指，兩家開發商

計劃再度發行由中債信用增進公司全額擔保的境內票據。另有內媒報道，旭輝（００８８４）亦

有意再次發行由中債信用增進公司作全額擔保的債券，金額不超過１０億元；新城控股

（滬：６０１１５５）則計劃發行１５億元人民幣全額擔保債券。大型地產股表現各異，招商蛇

口（深：００１９７９）升１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒３％，新城控股則挫４﹒１％。

香港特首李家超在施政報告表示，將全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，

包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易

機制。惟券商股普遍隨市跌，長江證券（深：０００７８３）瀉３﹒９％，長城證券

（深：００２９３９）跌１﹒９％，廣發証券（深：０００７７６）跌１﹒７％，方正證券

（滬：６０１９０１）跌１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒２％。

保險股連日急跌，中國人壽（滬：６０１６２８）挫２﹒４％，天茂集團

（深：０００６２７）跌２﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７７６﹒５３ －１﹒６１

上證綜合指數 ３０４４﹒３８ －１﹒１９ ３１３１﹒０８

深證綜合指數 １９８１﹒８４ －１﹒１６ ４４５２﹒９１

上證Ｂ股指數 ２９４﹒０８ －０﹒３９ １﹒６２

深證Ｂ股指數 １１３０﹒０４ －０﹒５０ ０﹒４０

上證１８０指數 ７９６２﹒４３ －１﹒５７

上證３８０指數 ５７０７﹒０７ －０﹒８０

深證成份指數 １１０２７﹒２４ －１﹒４３

中小創新指數 ２２９８﹒０５ －０﹒４９

深圳創業板指數 ２４２５﹒９６ －０﹒８６

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