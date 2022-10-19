《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒８９％，報８０１７﹒６２點，上
證３８０指數半日跌０﹒１％，報５７４７﹒２４點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３０﹒５億元，賣盤超買盤，淨
流出１０﹒５億元。
歐盟周二公布新的天然氣價格限制方案，最新消息顯示，方案包括強制共同購買天然氣，以
及同時允許公司組建歐洲財團，就天然氣長期合約進行談判，但俄羅斯供應來源將被排除在參與
之外。燃氣板塊走低，水發燃氣（滬：６０３３１８）跌６﹒５％，九豐能源
（滬：６０５０９０）挫２﹒１％。
波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）錄得三連升，１８日再升１﹒７４％報１８７５點，重返
１９００點有望，或將有助指數進一步企穩回升。航運股大幅拉升，中創物流
（滬：６０３９６７）、中遠海能（滬：６０００２６）漲停，招商輪船（滬：６０１８７２）
大漲７﹒２％，招商南油（滬：６０１９７５）漲７﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）揚
近６％。
國家發展改革委監測，１０月１０日－１４日當周，３６個大中城市精瘦肉零售價格周均價
比去年同期上漲超過４０％，進入過度上漲一級預警區間。國家將投放今年第６批中央豬肉儲備
。豬肉股走低，神農集團（滬：６０５２９６）跌２﹒３％，巨星農牧（滬：６０３４７７）急
跌４﹒５％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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