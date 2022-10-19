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AH股新聞

19/10/2022 15:17

《滬股通》上證１８０收跌１﹒５７％，上證３８０跌０﹒８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒５７％，報７９６２﹒４３點，
上證３８０指數收跌０﹒８％，報５７０７﹒０７點。
　　外電引述龍湖集團與碧桂園投資者電話會議指，兩家開發商計劃再度發行由中債信用增進公
司全額擔保的境內票據。另有內媒報道，新城控股（滬：６０１１５５）計劃發行１５億元人民
幣全額擔保債券。部分地產股上升，天房發展（滬：６００３２２）漲４﹒１％，華發股份
（滬：６００３２５）漲２﹒７％；新城控股則挫４﹒１％。
　　香港特區行政長官李家超在其首份《施政報告》中表示，會爭取短期內在南沙、前海等成立
保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出
重要一步。惟內險Ａ股沒受提振，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒４％，中國人保
（滬：６０１３１９）跌０﹒８％。
　　歐盟周二（１８日）公布新的天然氣價格限制方案，最新消息顯示，方案包括強制共同購買
天然氣，以及同時允許公司組建歐洲財團，就天然氣長期合約進行談判，但俄羅斯供應來源將被
排除在參與之外。燃氣板塊走低，水發燃氣（滬：６０３３１８）跌停，九豐能源
（滬：６０５０９０）挫４﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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