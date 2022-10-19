《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指半日跌０﹒６１％，報１１１１９﹒２９點，深證中

小創新指數半日升０﹒２８％，報２３１５﹒８３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒２６億元，賣盤超買盤，

淨流出４﹒２６億元。

中國部分儲能公司昨日（１８日）傳出，受電池供不應求影響，已暫停接單。由於需求火熱

，早前據上海有色網發布的數據顯示，昨日碳酸鋰（９９﹒５％電池級╱國產）再度刷新歷史新

高。鈉電池概念股延續漲勢，鵬輝能源（深：３００４３８）飆７﹒７％，欣旺達

（深：３００２０７）升５﹒７％。

據內媒統計，本周首兩日有１７家基金公司及３家券商資管公告自購旗下權益類基金，不過

從統計數據測算，昨日只有６家基金公司發起自購。醫藥股今早出現回吐。新和成

（深：００２００１）瀉７﹒２％，維康藥業（深：３００８７８）跌５﹒４％，紫鑫藥業

（深：００２１１８）跌６﹒５％。

白酒板塊上周暴跌，本周再遇震盪，今日平均跌幅超過２％，創下近半年新低。其中，瀘州

老窖（深：０００５６８）瀉近５％，古井貢酒（深：０００５９６）跌近３％，洋河股份

（深：００２３０４）跌３﹒７％，五糧液 （深：０００８５８）跌２％。半日資金循陸股通

淨流出近１６億元。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

