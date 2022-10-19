《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指今日收跌１﹒４３％，報１１０２７﹒２４點，深證

中小創新指數收跌０﹒４９％，報２２９８﹒０５點。

香港特首李家超在施政報告表示，將全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，

包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易

機制等等。惟券商股普遍跌，長江證券（深：０００７８３）瀉３﹒９％，長城證券

（深：００２９３９）跌１﹒９％。

中國部分儲能公司昨日傳出，受電池供不應求影響，已暫停接單。由於需求火熱，早前據上

海有色網發布的數據顯示，昨日碳酸鋰（９９﹒５％電池級╱國產）再度刷新歷史新高。鈉電池

概念股延續漲勢，鵬輝能源（深：３００４３８）飆５﹒１％，欣旺達（深：３００２０７）升

４﹒１％。

據內媒統計，本周首兩日有１７家基金公司及３家券商資管公告自購旗下權益類基金，不過

從統計數據測算，昨日只有６家基金公司發起自購。醫藥股出現回吐，新和成

（深：００２００１）瀉８﹒９％，維康藥業（深：３００８７８）跌５﹒２％，紫鑫藥業

（深：００２１１８）跌５﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

