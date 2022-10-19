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AH股新聞

19/10/2022 15:17

《深股通》深股通全日流出６億元，外資連續三日淨流出

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２５﹒９５億元，賣盤超買盤，淨流出５﹒９５億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出６０﹒０２億元，連續三日淨流出。
（ｄｗ）

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