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AH股新聞

19/10/2022 10:12

《Ａ股焦點》據報電池供不應求儲企暫停接單，鈉電池概念股續漲

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國部分儲能公司１８日傳出，受電池供不應求影響，已暫停
接單。由於需求火熱，早前據上海有色網發布的數據顯示，昨日碳酸鋰（９９﹒５％電池級╱國
產）最高報每噸５４２０００元人民幣，再度刷新歷史新高。
　　鈉電池概念股延續漲勢，鵬輝能源（深：３００４３８）飆９﹒５％，欣旺達
（深：３００２０７）升４﹒６％，華陽股份（滬：６００３４８）升３﹒１％，天賜材料
（深：００２７０９）升２﹒６％，當升科技（深：３０００７３）漲２﹒２％，寧德時代
（深：３００７５０）升１﹒７％，新宙邦（深：３０００３７）揚１﹒４％，中國寶安
（深：０００００９）升１﹒４％，格林美（深：００２３４０）升０﹒７％，派能科技
（滬：６８８０６３）升０﹒４％，三峽能源（滬：６００９０５）升０﹒３％。
　　據《中國能源報》引述儲能企業高層透露，２０２２年儲能市場火熱，整年都在各地銷售或
洽談專案，但現在不得不提前收尾。自９月底開始，電池供應持續短缺，儲能企業普遍暫停接單
。多家電池廠商表示，儲能電池供不應求，現貨已經排期到明年，主要短缺的是２８０Ａｈ大電
芯。
　　華能清潔技術研究院儲能技術部主任劉明義分析，２０２２年上半年，基於上游原材料及電
芯漲價的成本考量，一些新能源專案拖延建設節奏。直到第四季，為完成年底併網要求，不得不
集中購買電池。因此有些廠商確實沒貨，即使有貨，數量也非常有限，出現「價高者得」的情況
。（ｊｔ）

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