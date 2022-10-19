《經濟通通訊社１９日專訊》外電引述龍湖集團（００９６０）與碧桂園（０２００７）投

資者電話會議指，兩家開發商計劃再度發行由中債信用增進公司全額擔保的境內票據。另有內媒

報道，旭輝（００８８４）亦有意再次發行由中債信用增進公司作全額擔保的債券，金額不超過

１０億元；新城控股（滬：６０１１５５）則計劃發行１５億元人民幣全額擔保債券。

滬深部分地產股上升，天房發展（滬：６００３２２）漲４﹒６％，三湘印象

（深：０００８６３）升３﹒９％，粵宏遠Ａ（深：０００５７３）升３﹒２％，中交地產

（深：０００７３６）升３％，華發股份（滬：６００３２５）漲２﹒７％；大型地產股方面，

招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）升１％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒９％，新城控股則挫３﹒１％。

此外，一份青島市住建局文件近日在網上流傳，文件顯示，該局指導房地產業協會在全市範

圍內組織開展了金秋購房節系列活動，其中針對醫護工作者、教師、大型企業人才等群體組織開

展「手拉手」特價房專題活動，由優質房企推出部分特價房，滿足不同群體的購房需求。青島市

住建局相關人士對內媒《財聯社》表示，上述文件屬實，活動預計於１０月底結束。（ｅｙ）

