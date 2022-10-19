《經濟通通訊社１９日專訊》針對外電報道德國寶馬集團打算停止在英國牛津工廠生產電動

版ＭＩＮＩ、並將該生產線轉移至中國的傳聞，１８日凌晨，寶馬集團在官方回應中列舉了牛津

工廠將生產的下一代ＭＩＮＩ車型，包括ＭＩＮＩ敞篷車等，但其中並未提及ＭＩＮＩ下一代車

型的電動版本。寶馬ＭＩＮＩ品牌的新任負責人Ｓｔｅｆａｎｉｅ Ｗｕｒｓｔ近期透露，牛津

工廠沒有為電動車做好準備，作為長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）與寶馬合資項

目的一部分，下一代純電動車型ＭＩＮＩ Ａｃｅｍａｎ將改在中國生產。惟該公司沒有回應

ＭＩＮＩ電動車是否將只在中國生產。

另據《環球時報》引述寶馬中國內部人士透露，集團將再投資百億元級人民幣擴建其在沈陽

的高壓電池生產中心，擴大在中國的電池項目投入。據悉，該中心是寶馬集團全球第三家以及德

國之外第一家完整的動力電池中心。

英國是知名汽車ＭＩＮＩ品牌的故鄉，牛津工廠則是ＭＩＮＩ的主要生產基地。近年

ＭＩＮＩ作電動化轉型後，在牛津工廠與內燃車產品共線生產。ＭＩＮＩ首款電動車ＭＩＮＩ

ＣＯＯＰＥＲ ＳＥ就誕生於牛津工廠，並出口到全球市場。

長汽ＡＨ同比走低，Ａ股跌１﹒２％，現報２７﹒１８元人民幣；Ｈ股更挫２﹒９％，報

７﹒４４港元。（ｗｌ）

