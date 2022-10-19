《經濟通通訊社１９日專訊》天貓「雙１１」即將來臨，新東方創始人俞敏洪正積極為雙

１１備課。據報道，１０月３１日晚，俞敏洪將現身「新東方迅程教育專營店」淘寶直播間，主

題是和大學生討論如何規劃大學生涯，目前暫未透露更多信息。新東方方面表示，在淘寶做教育

直播是一項有清晰目標的長期規劃。

早在去年雙１１期間，俞敏洪首次在淘寶「直播帶課」，分享大學學習、職業路徑規劃等，

數萬用戶購買了考研英語、大學英語四六級等課程。

此外，在淡出抖音直播帶貨逾半年後，傳聞羅永浩也將於雙１１電商大促期間在淘寶直播帶

貨。羅永浩曾長期霸佔抖音帶貨王者位置，在今年上半年淡出抖音後，才由東方甄選於６月接替

該Ｃ位，成為羅永浩之後的抖音新頂流。幾年６－９月，東方甄選連續四個月位居抖音直播帶貨

ＧＭＶ榜首，一時間風頭無兩。



＊東方甄選正強化與淘寶關聯＊



雖然東方甄選多次強調將繼續深耕抖音，但也有跡象表明，其正在強化與淘寶的關聯。在第

三方招聘平台上，新東方在線（０１７９７）９月發布多條招聘信息，其中直播運營主管的職責

範圍包括抖音、快手的直播策劃，而主播負責微信視頻號、淘寶天貓店鋪等新媒體賬號的運營。

不過，目前尚不確定這些崗位是否歸屬東方甄選直播間。

目前，東方甄選已經在淘寶、天貓和京東（０９６１８）等平台開設店鋪，銷售自營商品。

其中，東方甄選淘寶店擁有５﹒１萬粉絲，天貓旗艦店則有２﹒９萬粉絲。這在貨品和履約等環

節為啟動直播打下基礎。（ｗｌ）

