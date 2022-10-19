【ＦＯＣＵＳ】一邊是「深層次矛盾」陳年疴疾亟待破解，另一邊是「人才爭奪戰」全球新

常態勢不可擋，高舉「以結果為目標」大旗的特首李家超，周三（１９日）發表的首份施政報告

，可謂香港回歸２５年以來最關鍵、最具挑戰的政策藍圖規劃。



＊全力推進北部都會區新引擎＊



翻開綠色封面，２０２２年施政報告分為九部分：一，前言：同開新篇；二，築牢安全根基

，堅守一國之本，發揮兩制之利；三，著力提高治理水平；四，不斷增強發展動能；五，切實排

解民生憂難；六，共同維護和諧穩定；七，青年興，則香港興；八，共同抗疫，說好香港故事，

實現新飛躍；九，結語。

對於上任特首林鄭月娥的臨別巨作－－「北部都會區」發展策略，李家超明確本屆政府將全

力推進此一驅動香港再創高峰的新引擎。根據規劃，北部都會區將以「國際創科新城」為主題，

西邊（洪水橋╱厦村）核心商業區，輻射深圳以至大灣區；中部（新田科技城）與深圳創科產業

集中地產生協同效應；東邊則供發展康樂和旅遊。

他並揭盅六大重點運輸基建項目構想，包括北都公路、沙田繞道、將軍澳─油塘隧道、港深

西部鐵路、中鐵線（元朗錦田連接九龍塘）、將軍澳線南延線。



＊推簡約公屋，輪候即時封頂＊



至於焦點話題土地房屋，繼上屆政府提出提供２萬個過渡房屋單位後，李家超最新稱，推出

以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成的「簡約公屋」，計５年內約３萬個單位；並首次明確

，輪候公屋時間即時「封頂」，冀在２０２６╱２７年度降至約四年半。

此外，新建單位面積「封底」，２０２６╱２７年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不

少於２６平方米；放寬強拍門檻，樓齡５０年以上業權由八成降至七成。

眼見二手樓價指數已較高位回落１２％，首三季新房銷量創下８年同期新低，銀主盤存量錄

１３年新高，施政報告未如市場傳言全面放寬非本港居民支付１５％買家印花稅，而是「局部」

撤辣，即合資格外來人才可在居港７年後獲退還首置已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。



＊重點搶高端人才、重點企業＊



面對大流行令全球人才爭奪戰進入關鍵轉折點，城市、企業想超越新周期，最寶貴的不再是

金融資產，而是人才以及他們的腦中的創造力，施政報告宣布推出為期兩年的「高端人才通行證

計劃」，取消「優秀人才入境計劃」年度配額，放寬「輸入內地人才計劃」等。

至於「搶企業」，就將成立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能與數據

科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重

點企業；同時，從「未來基金」撥出３００億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香

港的企業。



＊格局大破大立仍只金色暢想＊



總而言之，今次施政報告無論是就指定項目訂立約１１０個不同指標，還是明確提出輪候公

屋時間在２０２６╱２７年度降至約四年半，都大有新特首「以結果為目標」的新風格。不過，

二十大報告涉港部分「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」言猶在耳，發展經濟、改善民

生之路會如何大破大立，似乎仍只停留在政府一廂情願的金色暢想。

敞開大門，是否能真正吸引長線投資？慷慨資助，是否能真正惠及創業有心人？巨額基建，

是否能真正創造遞增效益？當公屋輪候時間４年後仍長達約四年半，香港人能否真正看到綠色封

面中的希望？

